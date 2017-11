O secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, garante que “o país vive uma estabilidade política notável” e que o regresso da troika só existe nos “pesadelos” de alguns.

O governante, que escreve um texto sobre os dois anos da geringonça na sua página do Facebook, lembra que muitos vaticinaram “uma morte rápida” ao governo socialista, mas dois anos depois a realidade mostra que “nada disso aconteceu” e “o país vive uma estabilidade política notável, sem que os partidos que compõem a maioria tenham de se anular”.

Pedro Nuno Santos afirma ainda que “o regresso da troika só existe nos pesadelos - ou sonhos - de alguns” e “todas as previsões catastróficas foram derrotadas pela realidade”.

Nuno Santos, que coordena as relações entre o governo e os partidos que o apoiam, garante que, dois anos depois da assinatura dos acordos entre as esquerdas, tem "um imenso orgulho nesta maioria. Orgulho nos seus princípios, no seu trabalho conjunto, e nos seus resultados. Não a subestimem".