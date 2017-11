A comissão sobre os Assuntos Europeus que se realizou esta sexta-feira contou com a presença de dois ministros, mas se fosse no mês passado estariam presentes três. A ser ouvidos, Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, e José Azeredo Lopes, ministro da Defesa, falavam da Cooperação Estruturada Permanente e da possibilidade de se criar um exército comum europeu. A ouvir, Constança Urbano de Sousa ia tomando notas.

Foi a primeira comissão parlamentar dos Assuntos Europeus em que a ex-ministra da Administração Interna esteve presente. O tema em nada tinha a ver com incêndios, mas o ambiente chegou a aquecer. Entre piadas e picardias, com, por exemplo, o CDS a afirmar que o PCP apoiava a Coreia do Norte o que levou o deputado comunista a comentar para o ar "deixem-se palermices", Constança teve apenas um monto de intervenção: No momento em que os deputados sociais-democratas criticaram a resposta do Augusto Santos Silva. Por solidariedade ao lugar, por amizade aos ex-colegas ou simplesmente por respeito à comissão, a antiga ministra acabou por trocar algumas palavras com os deputados da oposição. Também a presidente da comissão Regina Bastos, do PSD, acabou por intervir, interrompendo o discurso e o ministro dos Negócios Estrangeiros repetiu a resposta que tinha dado.

Constança Urbano de Sousa não fez mais nenhuma intervenção durante a comissão, acabando por abandonar mais cedo a sala da reunião. Questionada pelo Sol, a ex-ministra não quis falar sobre as novas funções que assumiu dentro do grupo parlamentar do PS.

Depois da demissão a 18 de outubro, na sequência da segunda tragédia dos incêndios, a deputada socialista integra agora a comissão parlamentar dos Assuntos Europeus, como membro efetivo, e a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, como suplente.