Uma das questões mais importantes para a União Europeia é que fique decidida a fatura a pagar para esta saída do bloco europeu. No entanto, Londres continua a querer ignorar os avisos vindos de Bruxelas.

Para Bruxelas torna-se cada vez mais imperativo ter um valor em cima da mesa para que se possa passar a uma nova fase. Até porque, recorde-se, o Conselho Europeu está marcado já para dezembro.

De acordo com Michel Barnier, chefe da negociação do lado europeu, é necessário que seja avançado um valor para que se possa discutir como será a futura relação comercial da UE com o Reino Unido.

Já por seu lado, David Davis, ministro britânico responsável pela pasta do Brexit, sublinhou que é importante que haja “flexibilidade, imaginação e vontade” da parte da UE.