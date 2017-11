Líder do Estado Islâmico pode ter sido localizado

Nunca houve certezas se estaria morto ou vivo, mas agora, de acordo com um órgão de comunicação social relacionado com as forças da Damasco, surge a hipótese de Abu Bakr al-Baghdadi estar escondido na cidade síria de Boukamal.