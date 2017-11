Uma das regras de ouro passa por recorrer aos agendamentos automáticos. Ou seja, sempre que o seu ordenado cai na conta é retirada uma parte que irá automaticamente para um PPR ou conta-poupança. Poderá fazê-lo através do agendamento automático e com montantes a partir de 10 euros.

No caso de usar cartão de crédito recorra ao sistema cash-back - ou seja, ao realizar pagamentos de uma determinada quantia com o cartão é-lhe devolvida uma pequena percentagem do valor total da sua compra. Esta percentagem varia em função do valor de compras que realiza num determinado período e é limitada a um montante estabelecido com o seu banco. O valor que resultar da percentagem poderá ser colocado na sua conta-poupança.

Já no momento de escolher um depósito a prazo opte por um com capitalização dos juros no saldo da sua aplicação financeira. Desta forma, consegue ver a sua poupança crescer um pouco mais. Geralmente, esta solução é mais comum nos depósitos a prazo com taxa crescente.