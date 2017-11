O número de mortes provocadas pelo surto de legionela em Lisboa aumentou para quatro, avançou a Direção-geral da Saúde, ao início desta tarde, depois de ter sido realizado um balanço da situação, pelas 10h00, que dava conta de três mortos e 43 infetados.

O surto de legionela começou a 31 de outubro, no hospital de São Francisco Xavier e, de acordo com a Agência Lusa, dos 44 casos confirmados, 59% atingiu mulheres e 70% atingiu pessoas com setenta ou mais anos.