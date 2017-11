Durante esta semana decorreu em Lisboa, no Parque das Nações, mais uma edição da Web Summit, mas Maria Vieira não perdeu a oportunidade para criticar não só o evento, com ums dos seus principais oradores, Al Gore.

A atriz voltou a partilhar a sua opinião no Facebook.

“Al Gore - milionário corrupto e acérrimo defensor do «Aquecimento Global» que não existe e que é negado pelos mais proeminentes cientistas e climatologistas do mundo - marcou presença no Web Summit (uma espécie de «Feira Agrícola da Merdaleja» só que para vender telemóveis e computadores caríssimos) para dizer as banalidades do costume sobre a poluição que na realidade e em grande parte é gerada na indústria e na fabricação desses mesmos artefactos que ele próprio veio promover com o entusiástico aval do sempre bem disposto e alegre presidente da República de Portugal”, começa por escrever.

“E o que é que o país ganhou com esta feira, pergunto eu? ‘Ganhou BOLA’, aquela BOLA que o treinador do Sporting - Jorge Jesus - costuma citar para definir a palavra ZERO!”, terminou Maria Vieira, numa das suas várias críticas a que os seus seguidores já estão habituados.