Urban e os seguranças da noite

Comecei a sair à noite tinha perto de 16 anos. Trabalhei durante 10 nas mais diversas festas e espaços noturnos. Não há uma única pessoa que possa dizer que brigou comigo, que me bateu ou que eu lhe bati. Sempre fui pela paz e tentei de alguma forma resolver os conflitos que me foram passando pelas mãos. Fiz amizade com alguns seguranças, de outros não tenho as melhores recordações. Como os taxistas, médicos ou advogados. Uns melhores, outros piores. É assim em tudo na vida, até na escrita. Uns textos são mais fáceis de escrever do que outros, gostamos muito de uns, de outros nem tanto. Na semana passada, quando vi o vídeo na estrada em frente ao Urban Beach, fiquei triste e chocado como qualquer pessoa normal. Não me revejo naquele tipo de comportamentos nem o considero admissível. Não vejo sequer outro fim senão o julgamento e condenação daquelas pessoas. É assim num estado de Direito.

Infelizmente, vemos cenas de violência todas as semanas. Não conheço nenhum espaço onde elas não existam ou tenham existido. Na semana passada, enquanto se discutia este tema, um tiroteio feria três pessoas à porta da discoteca Dose Certa, em Setúbal. Percebo por isso o receio dos pais que ficam com o coração nas mãos de cada vez que o filho diz que vai sair. Percebo ainda mais porque também vejo a atitude de alguns desses jovens dentro dos mesmos espaços e sei a forma como (não) se comportam. É preciso por isso uma estratégia que nos defenda verdadeiramente. É que se estas situações todas – desde a atitude dos supostos carteiristas ao consequente espancamento pelos seguranças, o tiroteio em Setúbal ou as cenas de violência em Coimbra e muitas outras – se passam na via pública, onde anda a polícia? Das duas, uma. Ou acabamos com uma das razões pelas quais os turistas mais nos procuram (sim, a noite) e fechamos os espaços todos e vai tudo para a caminha às 23h ou arranjamos forma de proteger quem nela anda.

Não podemos reforçar só a segurança à noite quando temos a Web Summit para proteger a nossa imagem e esquecermo-nos dos que andam por cá o ano inteiro. Precisamos de uma polícia especializada que saiba lidar com este tipo de problemas específicos, paga pelas casas e que devolva a tranquilidade a quem se quer divertir. A sua presença é essencial como efeito dissuasor para comportamentos violentos de seguranças e clientes. É que se formos fechar um espaço cada vez que existir uma situação destas, não vai sobrar um único para contar como foi. E se quiserem acabar com os seguranças num espaço – e não existir polícia – eu deixo de sair.

Num país onde se passam licenças a seguranças sem um único inspetor do MAI presente, onde um profissional prevarica oito vezes e ninguém lhe retira a licença, onde a própria segurança ilegal impera, é importante refletirmos onde começa e acaba a culpa e de quem é... Será que a resposta correta são os autos-de-fé que vi nas redes sociais a destilar ódio? Ou as próprias ameaças que algumas pessoas fizeram aos donos do espaço colocando as fotografias dos filhos destes no Facebook, como que incentivando a um ajustar de contas? Como se eles desejassem e pedissem que alguém fosse espancado daquela forma? Será que não é estranho pessoas que passaram anos a beber com senhas de oferta do Grupo K e que metiam cunhas para entrar pela porta VIP venham agora, ao fim de tantos anos, denunciar que “sempre foi assim”?

Acho ótimo que os casos de violência sejam revelados e que a opinião pública seja socialmente responsável na denúncia deste tipo de atitudes inadmissíveis, mas que o façamos com conhecimento de causa e não movidos pelo rancor e toldados pela efervescência de histerismos coletivos. Saibamos substituir a vontade de vingança pela de justiça e segurança.

O Estado tem que fazer mais. A polícia e os espaços noturnos têm que fazer mais. Mas, acima de tudo, é tempo também de responsabilizarmos as pessoas (que já são bem crescidas) pelas suas atitudes em vez de arranjarmos sempre bodes expiatórios. Porque numa sociedade supostamente moderna e evoluída não devemos responder à violência com mais violência, seja ela física ou verbal. Nem devemos cair no erro de sucumbir perante o caminho mais fácil.