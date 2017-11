A história de Petrópolis que inspira o Brasil?

Diz-se que D. Pedro ii era muito íntegro e que dizia sempre não ser imperador, mas estar imperador. Uma inspiração (ainda que romantizada) para um Brasil que acorda todos os dias com escândalos de corrupção. Estraga esta história o facto de os herdeiros da família real continuarem a ser beneficiados pelas taxas cobradas pelas transações realizadas em Petrópolis.

Petrópolis (Pedro+pólis) é uma cidade que nos transporta para outros tempos, para os de um Brasil imperial. Mas aquela Sintra brasileira, do palácio e das charretes nas ruas, está longe de ser só História, é ainda presente – ou não continuassem os herdeiros da família real a beneficiar de taxas sobre as transações feitas tanto no centro da cidade como na região serrana do Rio de Janeiro.

O charme da localidade mandada construir por D. Pedro ii (imperador entre 1840 e 1889) arrasta turistas de todo o mundo e escolas de todo o Brasil. Muitos dos guias que por lá andam falam do último imperador como um homem íntegro, que falava muitas línguas e foi responsável pela abolição da escravatura no país.

Júlio é um desses guias. À chegada, começa por destacar uma frase de D. Pedro ii que diz fazer toda a diferença na forma como se encara o poder – o de antes e o de agora: “Ele dizia sempre: ‘Eu não sou imperador, eu estou imperador.’”

O que fica para a história nem sempre é o que realmente aconteceu e é claro que nesta como nas outras histórias que envolvem reis, príncipes e imperadores existe muito romantismo à mistura. Uma parte desse romantismo começa logo pela abolição da escravatura, que muitos dizem ter sido uma posição de

D. Pedro ii mas só depois de pressionado por vários setores. Também não deixa de ser curioso que, para os fazendeiros, isso fosse o pior que lhes poderia acontecer e que esse foi um dos motivos do golpe de Estado que o levou D. Pedro ii a exilar-se na Europa em 1889, depois de uma saída apressada do Brasil.

Num país que todos os dias acorda com mais uma história de corrupção nos telejornais, com mais um político influente envolvido na Lava Jato ou mais uma delação comprometedora, não deixa de ser encorajador ouvir a história de um homem que se recusava a viajar como imperador para que não fossem os cofres públicos a pagar. Terá sido verdade?! Bom, todos sabemos que mesmo que pagasse com o dinheiro pessoal tais deslocações, o “dinheiro pessoal” teria de vir de algum lado.

O importante é, no entanto, refletir-se sobre a possibilidade de se servir um país sem se servir, acreditar que isso já terá sido possível.

Mas Petrópolis não é apenas a casa da família real (e a sua atual fonte de rendimentos atual), não é apenas o palácio-museu que os turistas têm de visitar com uns chinelos que dão lustre ao chão – diga-se de passagem que a preocupação com a preservação do edifício deveria ser replicada por muitos espaços históricos por esta Europa fora. Petrópolis é também a casa de Santos Dumond, o homem que os brasileiros defendem como o pai da aviação (ninguém diga a um brasileiro que foram os irmãos Wright os inventores do avião!).

O avião que construiu, o 14-bis, voou, em 12 de novembro de 1906, 220 metros em Paris, arrecadando o prémio Archdeacon.

E como é mágico entrar na sua casa, tentar subir à plataforma minúscula que criou em cima do telhado e ler toda a correspondência com França sobre avanços e recuos.

Uma imersão em Petrópolis é ter contacto com um Brasil de sucesso (ainda que passado) e um virar de costas às lamentações diárias (e legítimas) de um país que quer a mudança do rumo atual, de muitos dos políticos atuais, de muitos dos empresários atuais.

O romantismo da história tem também essa função. Esta volta pelo mundo lusófono acabou (fisicamente) e eu volto a estar jornalista.

*Estudante MBA Atlântico