O presidente executivo da Altice, Michel Combes, apresentou a sua demissão, sendo substituído no cargo por Dexter Goei, com a empresa a avançar para uma reestruturação que leva Armando Pereira a assumir novas funções.

Em comunicado, o grupo apontou Dexter Goei como novo presidente executivo da Altice, com este a manter também os cargos de presidente do Conselho de Administração e presidente executivo da Altice nos Estados Unidos.

Já Dennis Okhuijsen, administrador financeiro, vai assumir as funções de CEO da Altice na Europa, enquanto Jérémie Bonnin vai ser o secretário-geral da Altice.

Gostaria de agradecer ao Patrick [presidente] e à sua equipa pela confiança depositada ao longo dos últimos anos. Tem sido um privilégio fazer parte da história da Altice, acompanhando a expansão do grupo e liderando a industrialização da estratégia de convergência. Com Patrick como presidente do grupo, a Altice estará bem posicionada para avançar com a sua estratégia em todas as suas geografias”, referiu Combs em comunicado.