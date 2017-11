A produtora Lucasfilm anunciou esta sexta-feira que está a trabalhar numa nova trilogia da Guerra das Estrelas.

Os novos filmes vão sair do universo Skywalker e terão novas personagens de “um canto da galáxia de Star Wars que não foi explorado anteriormente".

A trilogia de ficção cientifica ficará a cargo do realizador e argumentista Rian Johnson, responsável pelo episódio VIII ‘The Last Jedi'.

“Rian fará coisas incríveis com a tela em branco desta nova trilogia", disse a presidente da LucasFilm, Kathleen Kennedy.



Entretanto, e até chegar a nova trilogia, os fãs da saga podem ‘matar o vício’ com 'Star Wars VIII: The Last Jedi' que tem estreia marcada para 15 de dezembro.