A primeira-ministra Theresa May anunciou esta sexta-feira que o Brexit irá oficialmente acontecer às 23h do dia 29 de março de 2019.

May escreve hoje no Daily Telegraph que o anúncio da data precisa da saída do Reino Unido da União Europeia é prova da “determinação” do governo inglês em completar o processo do Brexit.

“Que ninguém duvide da nossa determinação ou questione as nossas intenções sobre o processo", escreve a primeira-ministra."A data vai ficar escrita 'preto no branco' no topo deste texto legislativo. O Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 29 de março de 2019, às 23:00", acrescenta Theresa May.

O texto que constará do documento formal com as medidas da saída da EU vai ser debatido na próxima semana, sendo previsíveis algumas alterações e emendas.

Antevendo alguma resistência, May faz questão de frisar que está disposta a ouvir propostas parlamentar que visem melhor p projeto de lei do Brexit, mas que não aceitará qualquer tentativa de travar o processo.

“Não vamos tolerar tentativas de onde quer que seja e que venham a utilizar o processo de alterações ao projeto de lei como forma de bloqueio da vontade democrática do povo britânico, tentando atrasar ou obstaculizar a nossa saída da União Europeia", avisa.