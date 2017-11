"Não há nem nunca houve corrupção no Benfica. Sejamos claros: não há corrupção no Benfica. Repito: não há corrupção no Benfica.", foi assim que Luís Filipe Vieira comentou o caso dos e-mails que tem sido muito polémico no futebol português durante últimos meses.

Em entrevista ao Benfica TV, o líder das águias falou sobre o caso dos emails, que foram divulgados pelo diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, e sobre as suspeitas de corrupção que foram levantadas, nos últimos meses, acerca dos títulos do Benfica, que motivou aa abertura de uma investigação por parte do Ministério Público.

O presidente do Benfica rejeitou a prática de qualquer ato de corrupção e apontou o "desespero" do Porto, prometendo fazer os ‘dragões’ “pagar uma fatura muito elevada" por aquilo que catalogou como "crime organizado para o qual o Benfica não estava preparado".

"Temos de ter noção de que estes senhores tentaram enxovalhar uma marca que é, se calhar, a marca mais prestigiosa deste país. O que pedimos à justiça portuguesa é que seja célere, não podemos estar em banho-maria durante dez anos. Temos de atuar perante estes senhores, que terão de pagar uma fatura muito elevada. Não estamos no futebol para ganhar de qualquer maneira, ganhámos com muito trabalho", afirmou Luís Filipe Vieira.

Além disso, o presidente confirmou as buscas realizadas pela Polícia Judiciária ao Benfica e até à sua própria casa, mas garantiu estar tranquilo: "Não tenho problema em assumir as buscas em minha casa. Nunca tive problemas nenhuns em deixar que investigassem o meu gabinete, mostrei tudo. Não há nada que me comprometa. Agora falam em bilhetes? O Benfica ofereceu bilhetes? Há alguém neste país, nomeadamente os três grandes, que não ofereça bilhetes? Alguém que possa dizer o contrário? A pagar viagens ao Brasil não estamos de certeza absoluta.”, declarou.