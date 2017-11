O racismo de noite é um mito

Ontem fomos entrevistar um ex-segurança que lançou um livro sobre a máfia da noite, é brasileiro e tem a pele da cor de café com leite. A personagem em questão falou abertamente sobre todos os temas que se vivem à noite, nomeadamente sobre o racismo. No fundo, disse aquilo que é politicamente incorreto e explicou porque trabalhar numa discoteca na Amadora não é propriamente a mesma coisa que fazê-lo numa casa in de Lisboa. A entrevista, que sairá na edição do “SOL”, aborda, como referi, os meandros da noite e as preocupações que deveriam inquietar o Ministério da Administração Interna. Independentemente do conteúdo da entrevista, fiquei com a ideia que já tinha sobre o tão falado racismo nalgumas discotecas.

A verdade é que as casas de diversão noturna, todas sem exceção, têm brancos, negros, amarelos, castanhos e por aí fora. Desta miscelânea há sempre quem fique à porta por os porteiros ou os responsáveis da casa entenderem que não se enquadra no perfil do cliente que pretendem. Isto é racismo? Quando se barra a entrada a brancos, estamos a falar do quê? O mesmo se passa com as restantes cores. Confunde-se muito facilmente os critérios da porta com racismo quando quase nada disso é verdade.

Claro que, nos tempos que correm, quem é impedido de entrar vai logo para as redes sociais dizer que não entrou por ter esta ou aquela cor. Repito: na larga maioria dos casos é totalmente falso. Basta olhar para as discotecas com maior sucesso para perceber a quantidade de gente que se sujeita a pagar 250 euros para poder entrar.

Quem fala em racismo que vá para a porta desses espaços e assista à quantidade de brancos que são barrados. As discotecas pretendem ter um tipo de público que não passa pela cor, mas sim por aquilo que consideram “onda”, ou pelo “beautiful people”, e que tenha dinheiro para consumir.Essa é a verdade de quem conhece a noite. P. S. Numa noite em Luanda cheguei a ser o único branco numa discoteca com mais de mil pessoas. Chama-se W e diverti-me à grande. Felizmente, deixaram entrar o pula.