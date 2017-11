Susan Bertram, uma figurante que trabalhou com Robert Knepper, conhecido por fazer a personagem T-Bag em ‘Prison Break’, acusou-o de assédio durante as gravações do filme ‘Gas, Food Lodging’.

A informação foi revelada por Susan, numa entrevista ao site The Hollywood Reporter. A figurante disse que o caso ocorreu em 1992, durante as gravações do filme. O incidente terá ocorrido no camarim do ator.

Depois das acusações, o ator reagiu, mostrando-se indignado com a situação.