As salas de cinema portuguesas voltaram a perder espectadores em outubro, numa descida que se vem verificando desde agosto, revelam os dados mensais do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

A fasquia voltou em outubro a estar a baixo de um milhão de espetadores, com apenas 887.865 bilhetes emitidos – uma quebra de 26,4% em relação ao mesmo mês no ano passado.

Em setembro, tinham sido emitidos 924.774 bilhetes e em agosto 1.480.457. Números que ainda assim eram inferiores em mais de 10% dos períodos homólogos de 2016.

Quanto a receitas brutas de bilheteira, os resultados são semelhantes, com descidas consecutivas entre agosto (7,6 milhões de euros, menos 19,2% do que no mesmo mês do ano passado) e outubro (4,8 milhões de euros, menos 24,1%).