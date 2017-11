Tudo indica que o caso venha na sequência dos escândalos sexuais de Harvey Weinstein e Kevin Spacey. Para já, a estreia de "I Love You, Daddy", prevista para esta quinta-feira à noite em Nova Iorque, foi suspensa.

Curiosamente, o filme é sobre a luta de um veterano argumentista de Hollywood que tenta impedir a filha de 17 (Chloe Grace Moretz) de se envolver com um velho realizador (John Malkovich). No trailer, é usada a frase "everyone's a pervert" (toda a gente é pervertida).

"Circunstâncias imprevistas" são o motivo oficial do cancelamento mas uma fonte avançou ao "Hollywood Reporter" a publicação de um grande artigo no jornal. Também a presença de Louis C.K. no programa de Stephen Colbert foi suspensa.

O filme foi realizado em segredo em Junho e a estreia no Festival de Cinema de Toronto gerou controvérsia. "I Love You, Daddy" é uma homenagem a "Mannhatan", de Woody Allen, em que uma adolescente de 17 anos tem um caso com um realizador de 42.c