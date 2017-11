Até ao final de outubro de 2017 foram constituídas 34292 empresas, o que representa um aumento de 8,6% face a igual período do ano passado, revelam os dados da Informa D&B.

De acordo os dados da consultora, este crescimento deve-se em especial ao aumento de nascimentos nos setores dos serviços, atividades imobiliárias, construção e alojamento e restauração, não se verificando no entanto uma tendência generalizada nos setores. Os setores com descidas mais significativas em novas empresas são o retalho e indústrias transformadoras.

À semelhança de 2016, o distrito de Lisboa mantém a liderança no crescimento das constituições de empresas e outras organizações (+14,8%). Os distritos de Setúbal (+18,6%) e Faro (+19,0%) também apresentaram um crescimento acentuado nos primeiros nove meses de 2017. O distrito do Porto, segundo maior distrito em empresas, inverte a tendência decrescente de 2016, subindo já de forma mais significativa (+3,9%).

No mesmo período assistiu-se a uma descida de 3,3% nos encerramentos registados. Nos últimos 12 meses, o número de empresas criadas por cada uma que encerra foi de 2,5. Ou seja, um valor ligeiramente superior ao verificado há um ano atrás (2,3). Os setores com maior rácio de nascimentos / encerramentos são as atividades imobiliárias (5,5) e a agricultura, pecuária, pesca e caça (4,4).

Já a percentagem de empresas que cumpre os prazos de pagamento acordados (15,9%) registou a maior redução dos últimos 2 anos e meio.