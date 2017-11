As exportações de bens aumentaram 5,8% em setembro face a igual período do ano passado, ou seja, a um ritmo menos acentuado do que as importações que subiram 8,1% em termos homólogos e inferior ao número atingido no mês anterior, altura em que as exportações aumentaram 13,9%. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que dizem ainda que, excluindo os combustíveis e lubrificantes, as exportações aumentaram 4,3% e as importações cresceram 7,3%.

De acordo com os mesmos dados, as vendas de bens para o exterior totalizaram os 4,6 mil milhões de euros e a contribuir para esta evolução esteve apenas o comércio dentro da União Europeia (UE), já que as vendas para fora da UE caíram. Isto significa que foram sobretudo as exportações de fornecimentos industriais e os combustíveis e lubrificantes que contribuíram para este resultado.

Já as importações totalizaram os 5,8 mil milhões de euros em setembro e deve-se, em grande parte, às compras feitas à União Europeia. Também nas importações, foi a categoria de fornecimentos industriais que mais contribuiu para o aumento.

Feitas as contas, o défice da balança comercial agravou-se em 180 milhões de euros em relação a setembro de 2016, totalizando 1181 milhões de euros no final de setembro deste ano. Mas excluindo os combustíveis e lubrificantes a balança comercial atingiu um saldo negativo de 875 milhões de euros, correspondente a um aumento de 178 milhões de euros em relação ao mesmo mês de 2016. Ainda assim, este valor representa uma melhoria de 112 milhões em relação ao défice que tinha sido registado em agosto deste ano.

Espanha manteve-se como o principal parceiro comercial de Portugal, tanto para as exportações como para as importações, mas foi para a Alemanha que as vendas de Portugal mais aumentaram: as exportações para a Alemanha totalizaram 556 milhões de euros em setembro, mais 11,7% do que no mesmo mês do ano passado.

No conjunto do terceiro trimestre do ano, as exportações aumentaram 7,6%, enquanto as importações aceleraram 10,9%. Já no acumulado de janeiro a setembro, as exportações totalizam 40,9 mil milhões de euros, mais 10,7% do que em igual período do ano passado. As importações ascendem a 50,9 mil milhões de euros neste período, um aumento homólogo de 13,2%.

Pilar da economia

Com vista a apoiar a internacionalização da economia portuguesa, o governo aprovou, em Conselho de Ministros, o programa Internacionalizar. A ideia é que as exportações passem a valer 50% do produto interno bruto (PIB) na próxima década.

Além do aumento das exportações, o programa visa também apoiar o processo de internacionalização de empresas portuguesas, quer dentro da União Europeia quer para o resto do mundo, e atrair Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para Portugal.

O programa passa ainda por medidas para a qualificação de recursos humanos e do território, as condições de financiamento e benefícios fiscais a empresas investidoras, a diversificação e acesso a mercados, a promoção da marca Portugal e a definição de política comercial e acordos internacionais.