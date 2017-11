Esta quinta-feira, um edifício residencial de nove andares colapsou, em Izhevsk, na Rússia, após uma explosão alegadamente provocada por uma fuga de gás, que provocou pelo menos uma vítima mortal.

A agência russa Interfax avançou que pelo menos duas pessoas foram retiradas dos escombros, estando ainda a decorrer a operação de resgate e salvamento.

No edifício residiam cerca de 550 pessoas e já foi aberta uma investigação para apurar o sucedido.

O prédio desabou perto das 16h41 locais (12h41 em Lisboa).

BRKNG: What remains of 9 storey apt block in Izhevsk, western Urals. People apparently trapped under rubble. Gas believed to be the cause. pic.twitter.com/w8pFFlz0yO