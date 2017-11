Três vitórias do Partido Democrata na Costa Este, nas eleições locais (as chamadas “year-off”) de ontem, fizeram Donald Trump demarcar-se do desaire republicano minutos antes de discursar na Coreia do Sul.

Via Twitter, o presidente escreveu que Ed Gillepsie (derrotado na eleição para governador da Virgínia) “trabalhou empenhadamente, mas não me seguiu a mim ou àquilo que eu defendo”, quando o candidato do Partido Republicano era reconhecidamente próximo da linha ‘trumpista’.

Gillespie, no entanto, não foi o único republicano a sair derrotado nas eleições que aconteceram este ano no Estado da Virgínia. O Great Old Party (GOP) de Trump - e da direita norte-americana - perdeu contra os democratas para o cargo de vice-governador e de procurador-geral.

Na restante costa Este dos EUA, os democratas viram Bill de Blasio ser reeleito presidente da Câmara (“mayor”) de Nova Iorque e Phil Murphy ganhar ao GOP na disputa pela sucessão a Chris Christie - outro próximo de Donald Trump - em Nova Jérsia.

Foi a primeira vez desde 1989 que o Partido Democrata venceu as três principais corridas numa eleição “year-off”. E a primeira vez desde 1989 que o partido conseguiu ganhar 14 lugares numa assembleia estadual aos republicanos. Para um desses lugares, na Virgínia, foi eleita a primeira legisladora estadual assumidamente transexual na história política americana.

Danica Roem, de apenas 32 anos, foi eleita pelo 13º distrito, contra o conservador Robert Marshall, coincidentemente defensor (também assumido) de uma agenda anti-LGBT.