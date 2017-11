"Estás publicamente a denunciar alguém e é algo que a indústria [da moda] precisa, que se denuncie e se responsabilize as pessoas pelas suas ações", afirmou hoje Sara Sampaio, no espaço Modum da Web Summit, que decorre no Parque das Nações.

A modelo defendeu que tem de haver a necessidade de “responsabilizar as pessoas pelas suas ações e não fingir que não aconteceu", e fez referência ao caso do fotógrafo Terry Richardson. "Toda a gente sabe que acontece e ninguém faz nada, toda a gente sabia do Terry Richardson e ninguém fez nada e agora usam-no como bode expiatório, é uma grande hipocrisia", declarou.

Além disso, Sara Sampaio considerou, durante a sua participação, que há mais envolvidos que podem começar a ajudar a acabar com situações destas, como é o caso das agências de modelos, "que não deviam enviar modelos para sessões com um fotógrafo que se sabe que é abusador", e as revistas, "que não deviam trabalhar com ele".

"Sabiam que era assim e trabalhavam com ele [Terry Richardson] e enviavam miúdas para trabalhar com ele", afirmou novamente.

A modelo portuguesa, que está praticamente a completar dez anos de carreira, admitiu que sentiu várias vezes que foi “levada a fazer coisas que não queria, que muitos diziam fazer ‘parte do negócio’, porque quando és uma cara nova passas por muita merda”.

"Por exemplo, devia ser 'ok' eu poder dizer que não quero mudar de roupa à frente de gente que não conheço, mas se peço um sítio mais recatado dizem que sou diva, não devia ser assim", contou Sara Sampaio.

A portuguesa afirmou que conseguiu atingir um bom estatuto, mas que ainda assim continua a passar por situações que considera serem abusivas e falou sobre uma situação recente que denunciou nas redes sociais, e lembrou que "todas as fotos de nu" que fez "foram muito controladas, escolhidas e pensadas", e explicou que as fotografias em 'topless' publicadas na revista francesa Lui foram tiradas numa sessão que tinha feito "sob condição, que ficou em contrato, de não haver nudez".