O Porto já não está entre as cidades favoritas para acolher a Agência Europeia do Medicamento.

De acordo com o Financial Times, as cidades favoritas na corrida são Bratislava na Eslovénia e Milão na Itália.

Estão 19 cidades a concorrer para receber a agência, que actualmente tem sede em Londres, mas que será deslocada devido à saída do Reino Unido da União Europeia. Das cidades a concorrer encontra-se o Porto, no entanto, Milão e Bratislava são os favoritos.

A decisão será anunciada no dia 20 de novembro.