Kevin Spacey vai ser substituído por Christopher Plummer no novo filme de Ridley Scott , “Todo o Dinheiro do Mundo”.

Esta mudança repentina, devido a todas acusações de assédio de que Spacey tem sido alvo, vai obrigar a que todas as cenas em que surgia o ator, voltem a ser filmadas.

No entanto, a produtora responsável garante que a estreia não vai ser adiada. O filme estreia nos Estados Unidos da América a 22 de dezembro e a 25 de janeiro em Portugal.

O trailer e as imagens do filme com Kevin Spacey já haviam começado a ser divulgadas.