O conhecido ator Charlie Sheen está a ser acusado de ter abusado sexualmente Corey Haim quando este tinha apenas 13 anos.

De acordo com a National Enquirer, o caso aconteceu durante as gravações do filme “Lucas”, em 1986. Corey Haim morreu em 2010 na sequência de problemas cardíacos e respiratórios.

“Ele disse-me que os dois fumaram droga e depois envolveram-se sexualmente”, contou Corey Feldman, amigo de Corey Haim.