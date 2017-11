Adriano Pimpão, vice-presidente do Conselho Económico e Social, disse hoje na comissão de Orçamento do Estado que o facto de termos um "menor crescimento" pode "gerar dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo" económico.

Este é um problema", explica acrescentando que "tendo em conta o sistema macroeconómico", pode ser posto em causa "a sustentabilidade do modelo", uma vez que "está muito dependente da envolvente externa".

A opinião é partilhada por José António Cortez, conselheiro do CES, que afirma que existe "uma incapacidade de termos uma economia que gera mais valor acrescentado do que o que gera atualmente".

Cortez acrescenta ainda que é preciso "grande consenso nacional" em vez de uma maioria de forma a existir uma política "consistente e ter sucesso".