A Polícia Judiciária deteve seis suspeitos de transportarem droga da América Latina para Portugal, mais precisamente para o Porto, por via aérea, sendo que se tratava de quantidades bastante “consideráveis”, que depois eram comercializadas em bairros do Grande Porto.

Em comunicado, a PJ explica que um dos seis “correios” de droga foi detido esta quarta-feira, no Aeroporto de Lisboa, em flagrante delito, com 2,5 quilos de cocaína, que estavam a ser transportados no fundo falso de uma mala de viagem.

De acordo com as autoridades, o grupo era "altamente organizado" e os "correios" recrutados para transportar a droga eram de nacionalidade portuguesa, designadamente da região Norte. “Traziam quantidades consideráveis de cocaína em fundos falsos das malas de viagem".

Depois de chegar a Portugal, a droga era distribuída e comercializada na zona do Grande Porto, “nomeadamente nos bairros sociais de Vila Nova de Gaia", acrescenta ainda a PJ.

Os detidos têm idades compreendidas entre os 27 e os 63 anos são todos de nacionalidade portuguesa e vão ser presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial.