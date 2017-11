O panorama dos média está a mudar devido à forma como as notícias são consumidas e distribuídas, a que se junta a democratização das redes sociais. Este tópico levou a um debate na Web Summit de ontem sobre a influência que as empresas de tecnologia têm sobre as notícias.

“As plataformas de tecnologia e os social media têm muito mais influência nas notícias do que aquela que tinham previsto e que conseguem controlar”, afirmou Joseph Kahn, do “New York Times”. O editor executivo deste grupo de média lembrou que “agregar conteúdos e procura para esses conteúdos é o negócio da Google e do Facebook”, mas nenhuma destas “plataformas pensou no poder que agregam ou sequer se têm responsabilidade para escrutinar o conteúdo que publicam”.

Já Quentin Hardy apontou que “é fácil pensar que nunca se teve tanto poder, mas o que é facto é que as pessoas nunca estiveram tão bem informadas e, ao mesmo tempo, tão confusas”. Segundo o responsável editorial da Google Cloud, no passado, os “jornais tinham o poder de controlar o tempo e o espaço da informação”, algo que deixou de acontecer com a internet e que está a ser exponenciado com a “computação de tudo”, o que criou ainda um novo fenómeno: “O entendimento universal de verdade fragmentou-se e começou a personalizar-se a informação.”

De acordo com Quentin Hardy, a questão para o futuro é saber se as gigantes tecnológicas “começam a assumir responsabilidade por aquilo que publicam” sabendo que, a partir do “momento em que o fizerem, excluem utilizadores e anunciantes”. Quentin Hardy concorda que é um problema complicado. “Não penso que as gigantes tecnológicas estejam satisfeitas com a atualidade, mas é difícil dizer como vão posicionar-se”, uma vez que a questão é sempre saber “quantos cliques tem uma história”.