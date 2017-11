O quadro de Van Gogh guardava uma surpresa que só agora, 128 anos depois, foi descoberta para espanto de todos.

Os curadores do Museu de Arte Nelson-Atkins, no Kansas, Estados Unidos, descobriram um gafanhoto embutido no quadro Olive Trees do pintor holandês, Vicent Van Gogh.

Os especialistas acreditam que o gafanhoto terá ficado preso na tela, alheio à vontade de Van Gogh, quando o pintor estaria a trabalhar ao ar livre, como era seu hábito.

Apenas parte do gafanhoto ficou embutido na tela, faltam-lhe o abdómen e o tórax, o que levou um especialista no estudo de insetos a concluir que este já estaria morto quando caiu na tela.

Sublinhe-se que Van Gogh morreu em 1890, terá cometido suicídio, apenas um ano após ter terminado Olive Trees.