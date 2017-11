As ilhas Selvagens são três pequenas porções de território nacional situadas a sul do arquipélago da Madeira, curiosamente, localizadas mais perto das ilhas Canárias. Têm sido objeto de diferendo entre Portugal e Espanha, numa disputa de fronteiras que remonta ao séc. xv. Atualmente, Portugal assume uma ocupação legítima e lá tem permanentemente dois vigilantes da natureza do Parque Natural da Madeira, bem como três militares da Marinha de Guerra que se revezam em cada 15 dias. Estes residentes reforçam a soberania portuguesa sobre estas ilhas que, em 1971, foram a primeira reserva natural nacional, contrariando a posição de Madrid, que considera ainda as Selvagens meros rochedos e não uma extensão da plataforma continental. Está em causa uma importante zona económica exclusiva e a sua tutela. Estão talvez em causa muitos euros obtidos pelas taxas alfandegárias dos navios que atravessam esta faixa marítima.

Se a afirmação deste território é tão importante na lógica geoestratégica, a intervenção humana nas coisas que por lá se fazem deveria incluir qualidade e afirmação cultural lusa. Mas tal não se tem verificado. No início do mês de agosto, no âmbito da implementação do novo posto de comando da Polícia Marítima nas Selvagens, o ministro da Defesa inaugurou as obras de ampliação e recuperação dos casebres existentes, uma intervenção medíocre e sem alcance arquitetónico. Pintaram-se em cinza as construções adjacentes ao cais da Ilha Grande, reforçou-se a rampa de varagem e construiu-se um abrigo para embarcações em chapa que mais parece uma oficina auto construída à socapa. Tudo sem qualquer dignidade ou a mínima qualidade. O resultado é desolador e da maior indigência.

Tal opção é agravada pelo facto de as autoridades marítimas terem tido à sua disposição um projeto de arquitetura de grande qualidade, produzido pelos arquitetos Ana Pedro Ferreira, Pedro Maria Ribeiro e José Gustavo Freitas, do PontoAtelier, vencedores de um concurso promovido em 2015 pela Ordem dos Arquitetos e pelo Parque Natural da Madeira que, justamente, desafiou os arquitetos a pensarem este território segundo atuais princípios de integração e sustentabilidade. Não se tratou de um mero procedimento de ideias ou sugestões, na medida em que, por antecipação, o caderno de encargos deste concurso sistematizou com muito rigor as orientações e as valências necessárias a estes edifícios.

O concurso foi muito participado (cerca de 60 propostas de arquitetos) e os trabalhos foram expostos publicamente na delegação da Ordem dos Arquitetos na cidade do Funchal em maio de 2016. Paralelamente a todo este esforço, esta delegação tentou sem sucesso a obtenção do alto patrocínio da Presidência da República sobre este empreendimento.

Quando a desgraça começou, em meados de janeiro deste ano, vários profissionais denunciaram os atentados em curso, destacando-se o arq.o Rui Campos Matos que, para além de um grande empenho neste assunto desde o início, escreveu um artigo no “DN” madeirense intitulado “Portugal no seu pior”, texto amplamente divulgado.

A péssima qualidade desta intervenção será lambida rapidamente pelo mar, bem como a efemeridade dos sistemas construtivos utilizados serão dissolvidos em poucos anos pela agressividade do oceano. Fica, no entanto, uma discussão de base e de princípio fundamental que é o direito à arquitetura e o papel do Estado em promover e produzir bons exemplos.

Esta intervenção da Marinha é apenas uma amostra grotesca de alguma da paisagem pública que se vai construindo. Quantos de nós que exercemos a profissão no dia-a-dia somos confrontados com este tipo de expedientes: autarcas que imprimem o seu gosto pessoal no processo público da construção, palpites sobre os projetos, promotores que impõem prazos e custos inacreditáveis, abandonos frequentes de propostas sólidas pela vigência das soluções imediatas, mais baratas, ou a tempo das eleições e dos likes. Depois, claro, fica tudo muito mais caro e ao estilo que um velho amigo muitas vezes refere: “manuelino-Raul Lino--clandestino”.

Arquiteto