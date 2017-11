O senador republicano eleito pelo Estado do Kentucky, Rand Paul, terá sido agredido, no final da semana passada, por um vizinho durante uma discussão, tendo ficado com seis costelas partidas.

A informação foi divulgada, embora não com todos os pormenores, pelo próprio senador que agradeceu no twitter todas as mensagens de apoio e preocupação.

Aproveitou ainda para fazer uma atualização do seu estado clínico, onde refere que além de seis costelas partidas também tem líquido em excesso à volta dos pulmões.

I appreciate all of the support from everyone. A medical update: final report indicates six broken ribs & new X-ray shows a pleural effusion — Senator Rand Paul (@RandPaul) November 8, 2017

O vizinho de longa data, que como o senador também é médico, foi acusado de agressão. Resta agora saber quando é que Rand Paul regressa ao trabalho no Senado.

Na comunidade onde ambos residem, circulam rumores de que a discussão terá começado graças a um conflito antigo sobre relva.