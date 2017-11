A Comissão Europeia publicou, esta quinta-feira, as projeções do défice de Portugal, revendo em baixa as previsões para o défice orçamental deste ano e de 2018, prevendo que este indicador fique nos 1,4%.

Para este ano, o executivo comunitário antecipa que a redução do défice "se deve sobretudo à recuperação económica, à queda da despesa com juros e ao investimento público abaixo do orçamentado".

A previsão europeia é de que o défice das administrações públicas seja de 1,6% do Produto Interno Bruto – PIB.

Relativamente ao défice estrutural, a expectativa de Bruxelas é que "melhore apenas ligeiramente em 2017", para os 1,8% do produto potencial, sendo que o ano passado foi de 2%.

Bruxelas espera ainda que no próximo ano o défice se mantenha "estabilizado nos 1,4%" do PIB "devido a um impacto mais negativo das operações temporárias".

As previsões para as finanças públicas portuguesas hoje divulgadas pela Comissão Europeia estão agora em linha com as do Governo para 2017.