Três adolescentes foram encontrados inconscientes, esta quarta-feira, ao final da tarde, junto a uma escola básica em Marco de Canaveses.

Dois rapazes e uma rapariga, todos com 14 anos, estavam no chão da via pública perto da escola EB 2,3 Marco, onde, segundo o Jornal de Notícias, terão estudado. Atualmente, frequentam a Escola Secundária do Marco de Canaveses.

Os três jovens, que aparentavam estar em coma alcoólico, foram levados por duas ambulâncias para o serviço de atendimento permanente do Hospital Santa Isabel, da Misericórdia local, mas por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes foram encaminhados para as urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

Os pais dos jovens foram alertados para a situação e chamados ao hospital para se inteirarem do estado clínico dos adolescentes e para os acompanharem, entretanto pelo menos dois deles já tiveram alta.

Fonte da direção da Escola Secundária do Marco de Canaveses confirmou ao Jornal de Notícias que os dois rapazes e a rapariga eram estudantes naquele estabelecimento de ensino, mas não soube adiantar se os jovens tinham ou não faltado às aulas.

Questionado sobre o eventual consumo de álcool dentro das instalações escolares, a mesma fonte recusou a possibilidade, acrescentando que isso era “impensável".