A Cancun.com anda à procura de um CEO - Cancun Experience Officer e quem ocupar este cargo terá de viver durante seis meses, obrigatoriamente, em Cancun, no México, para explorar a região e depois partilhar todas as experiências através de vários ‘posts’ em blogs, vídeos e redes sociais.

O salário mensal é de 10 mil dólares, o que equivale a cerca de 8.600 euros por mês e o objetivo é participar em várias atividades na ilha, sempre com acesso VIP a tudo, conhecer as praias e passear (muito) pela zona. Quem for escolhido terá tudo pago, e além disso vai viver em hotéis de luxo.

De acordo com a empresa, "a pessoa escolhida será a cara e irá refletir a personalidade de Cancun".

O que é preciso fazer para concorrer a este emprego?

Há certos critérios que são tidos em conta, para que a pessoa se candidate, é ‘exigido’ que seja divertida e descontraída e que tenha à vontade para ‘trabalhar’ com as redes sociais e ser capaz de efetuar um trabalho de qualidade.

Para enviar uma candidatura é preciso realizar um vídeo de um minuto, a explicar porque acha que deve ser o próximo CEO da Cancun.com, e tem de enviá-lo até ao dia 17 de dezembro de 2017.

As pessoas interessadas têm de ter mais de 18 anos, ter um passaporte válido e disponibilidade para viver em Cancun de março a agosto de 2018.

Na primeira fase são selecionados 100 candidatos, que serão notificados ainda em dezembro. No dia 4 de janeiro do próximo ano, será feita uma nova seleção, reduzindo assim o número de candidatos para 50, e a 17 do mesmo mês a lista fica apenas com cinco finalistas.

Os cinco candidatos vão viajar até Cancun para uma última fase de seleção e depois o finalista é anunciado no dia 31 de janeiro.

Para concorrer, basta entrar nesta página. Veja aqui.