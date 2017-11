Jessica Athayde foi uma das primeiras figuras públicas a publicar o vídeo das agressões que ocorreram à porta do Urban Beach nas redes sociais, e desde então a mesma afirma que tem recebido 'ameaças' por parte de antigos funcionários da discoteca, e até mesmo de seguranças.

Recorde-se que o espaço encerrou por tempo indeterminado, e agora a atriz tem vindo a receber várias mensagens em tom de ameaça por ter partilhado o vídeo no seu Facebook e os antigos funcionários do estabelecimento afirmam ter ficado sem emprego por culpa da atriz.

"Ao que parece, passei a ser culpada deste número todo do Urban. A minha página está cheia mensagens de empregados/seguranças que trabalham lá, ou melhor, trabalhavam. Até parece que fui a única pessoa que fez a partilha do vídeo e até fui eu própria que mandei fechar o Urban! Se eu aparecer com um olho negro, já sabem. Parece que este ‘pessoal da noite’ não brinca",escreveu a atriz no Facebook.

Aqui pode ler-se um dos comentários deixados no perfil do Facebook de Jessica, a afirmar que ficou sem emprego.