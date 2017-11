Na última jornada da Liga italiana, na receção do Bolonha ao Crotone, Simone Verdi conseguiu um feito digno de registo. O atacante de 25 anos, internacional A italiano em duas ocasiões, apontou dois golos no mesmo jogo - até aqui nada de extraordinário. O que torna este bis tão especial é a forma como foi obtido: em dois livres... marcados com pés diferentes.

Verdi marcou pela primeira vez no jogo aos 38 minutos, batendo a falta com o pé esquerdo. Com este golo, pôs o Bolonha em vantagem.

Simone Verdi ha metido este golazo de falta con la zurda en el Bologna-Crotone pic.twitter.com/YsZZ8yhngq — Juancar Baena (@JuancarBaena) 4 de novembro de 2017

Aos 45 minutos, com o encontro já empatado, festejou o bis, agora num remate com o pé direito.

Per ora il #Crotone ha visto i sorci VERDI

[cit. telecronista Sky Sport dopo la doppietta di Simone #Verdi] pic.twitter.com/eD8Re17q5n — UANNA: fantacalcio (@uannaFanta) 4 de novembro de 2017

Um registo fantástico, que não era conseguido por ninguém em Itália desde 2004/05. Curiosamente, o feito extraordinário acabaria por não servir de nada para o conjunto orientado pelo antigo internacional italiano Roberto Donadoni, pois o Crotone acabou por dar a volta ao marcador na segunda parte e venceu por 3-2.