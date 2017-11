A Polícia de Segurança Pública divulgou no site oficial a lista dos locais onde vão estar os radares de controlo de velocidade nas estradas de norte a sul.

Eis a lista:

AVEIRO

09-nov-17 13H00/19H00 EN 16 - Km 0,5 - Aveiro

13-nov-17 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro

15-nov-17 13H00/19H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

22-nov-17 19H00/01H00 Rua Cega, São Bernardo - Aveiro

25-nov-17 08H00/14H00 EN 109, Km 58,1 - Aveiro

29-nov-17 08H00/14H00 Av. da Universidade - Aveiro



BEJA

16-nov-17 09H00 Av. Salgueiro Maia - Beja

22-nov-17 09H00 EN 255 - Moura

29-nov-17 14H00 Rua Francisco Miguel Duarte - Beja



BRAGA

07-nov-17 08H00 Circular de Barcelos - Barcelos

10-nov-17 21H00 Av. Jão Paulo II - Braga

13-nov-17 14H00 Variante de Creixomil - Guimarães

15-nov-17 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

17-nov-17 21H00 Av. António Macedo - Braga

22-nov-17 14H00 Av. Miguel Torga - Braga

22-nov-17 14H00 Variante de Creixomil - Guimarães

22-nov-17 14H00 Circular de Barcelos - Barcelos

29-nov-17 14H00 Av. Antonio Macedo - Braga



BRAGANÇA

15-nov-17 08H00/14H00 Av. das Cantarias - Bragança

23-nov-17 08H00/14H00 Av. das Comunidades Europeias - Mirandela



CASTELO BRANCO

07-nov-17 07H00/10H00 Av. Infante D. Henrique - Covilhã

14-nov-17 09H00/11H00 Chão de Santo André - Castelo Branco

21-nov-17 13H30/15H30 Av. de Espanha/Buenos Aires - Castelo Branco

23-nov-17 07H00/10H00 Alameda Pêro da Covilhã - Covilhã



COIMBRA

08-nov-17 10H00 Av. Inês de Castro - Coimbra

14-nov-17 09H30 RU - Centro Escolar de S. Julião - Figueira da Foz

14-nov-17 10H00 Estrada da Guarda Inglesa - Coimbra

15-nov-17 10H00 IC 2 Km 192 Norte/Sul - Coimbra

23-nov-17 10H00 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

24-nov-17 14H00 Av. Dº João Alves - Figueira da Foz

29-nov-17 16H00 EN 111/1 - Coimbra

30-nov-17 10H00 Ponte Rainha Santa Isabel - Coimbra

ÉVORA

08-nov-17 09H00 Av, Lino de Carvalho - Évora

28-nov-17 09H00 EN 18 - Junto ao 2.º Bairro do Frei Aleixo - Évora

29-nov-17 09H00 R-114-4 - Sentido Arraiolos/Évora - Évora

30-nov-17 11H30 Av. Lino de Carvalho - Évora



FARO

08-nov-17 09H00/12H00 Rua Cruz Vermelha Portuguesa - Tavira

13-nov-17 10H00/12H30 Av. de Castro Marim - Vila Real de santo António

21-nov-17 09H00/12H00 Estrada de Mochique e Av. V6 - Portimão

30-nov-17 18H00/19H30 EN 125 - Faro



GUARDA

07-nov-17 13H00 - 18H00 EN 18



LEIRIA

07-nov-17 14H00/17H00 Rua la Codosera – Caldas da Rainha

13-nov-17 14H00/17H00 Rua das Cavadas / Estrada Picassinos – Marinha Grande



LISBOA

07-nov-17 09H00/12H30 EN 6 - Km15.3 -S .João do Estoril (Sentido Cascais - Lisboa)

07-nov-17 13H30/17H00 EN 6 - Km 11.4 (Sentido Cascais - Lisboa)

08-nov-17 07H00/13H00 Av. Ivens - Dafundo - Sentido Lisboa /Cascais - Oeiras

08-nov-17 13H00/19H00 EN 249-3 (variante Porto Salvo) - sentido Norte/Sul - Oeiras

14-nov-17 14H00/17H00 EN 10 - Km 126,7 sentido Alhandra7Alverca, no Sobralinho - Vila Franca de Xira

15-nov-17 09H00/11H00 Rua Elias Garcia - Rio de Mouro - Sintra

15-nov-17 14H30/17H00 Av. Elias Garcia - Rio de Mouro - Sintra

23-nov-17 09H00/12H00 Rua Almirante Gago Coutinho - Ramada

23-nov-17 14H00/17H00 Variante de Acesso ao LoureShopping, Mealhada - Loures

27-nov-17 07H00/11H00 Rua D. João V - Lisboa



MADEIRA

07-nov-17 14H00 Estrada Ponta da Oliveira - Caniço

08-nov-17 08H00 Av. do Infante, Estrada Monumental, Rua Pestana Júnior e VR1

08-nov-17 08H00 Estrada de Santa Catarina - Santa Cruz

08-nov-17 13H00 VE4 Km2 - Meia Légua - Ribeira Brava

09-nov-17 14H00 Rua Pestana Júnior, Rua 5 de Outubro, VR1 e Av. do Infante

10-nov-17 14H00 Av. do Infante, Estrada Monumental e Rua Pestana Júnior

13-nov-17 08H00 VR1, Av. do Infante, Rua 5 de Outubro e Rua Pestana Júnior

14-nov-17 14H00 VR1

16-nov-17 18H00 VR1

16-nov-17 19H00 VE3 Km1 - sentido Sul-Norte - Ribeira Brava

17-nov-17 08H00 VR1, Av. do Infante, Rua 5 de Outubro e Rua Pestana Júnior

18-nov-17 08H00 VR1 - Gaula - Santa Cruz

20-nov-17 07H00 VE2 Km1 - São Vicente

20-nov-17 08H00 VR1, Av. do Amparo, Rua 5 de Outubro e Av. do Amparo

20-nov-17 14H00 Av. do Infante, Rua 5 de Ouubro e Rua Pestana Júnior

20-nov-17 17H00 VE1 - Moinhos - Faial / VE1 - Túnel do Cortado - Santana

21-nov-17 14H00 Rua Manuel dos Passos - Machico

27-nov-17 08H00 VR1 - Funchal

28-nov-17 08H00 VE5 - Camacha

30-nov-17 08H00 VR1

30-nov-17 18H00 VR1



PORTALEGRE

27-nov-17 14H30 Av. do Dia de Portugal - Elvas



PORTO

07-nov-17 14H00/18H00 Via Engenheiro Edgar Cardoso - V.N.Gaia

10-nov-17 08H00/12H00 Estrada da Circunvalação 14022 - Matosinhos

16-nov-17 20H00/24H00 AEP - Porto

23-nov-17 14H00/18H00 Rua Ribeiro Cambado - Valongo

27-nov-17 20H00/24H00 EN 14 - Matosinhos



SANTARÉM

07-nov-17 08H00/12H00 EN 110 - Carvalhos de Figueiredo - Tomar

10-nov-17 08H00/12H00 Variante do Bom Amor - Torres Novas

24-nov-17 14H00/18H00 EN 3 - Calçadinha - Santarém

25-nov-17 09H00/13H00 Av. das Forças Armadas - Entroncamento



SETUBAL

08-nov-17 10H30 Av. 1.º Maio - Amora

11-nov-17 14H00 Av. Arsenal do Alfeite - sentido Almada/Corroios

27-nov-17 09H00 Circular Externa - Montijo



VIANA DO CASTELO

11-nov-17 09H30 Av. Capitão Gaspar de Castro - Viana do Castelo

16-nov-17 09H30 Estrada da Papanata - Viana do Castelo



VILA REAL

07-nov-17 14H00 Rua da Paz - Chaves

15-nov-17 14H00 Av. da Europa - Vila Real

23-nov-17 09H00 Av. Aureliano Barrigas - Vila Real

23-nov-17 14H00 Rua Rainha Dona Mafalda - Chaves



VISEU

14-nov-17 10H00 Av. D.Egas Moniz - Lamego

20-nov-17 17H00 Av. Europa - Viseu

30-nov-17 08H00 EN 229 - Viseu