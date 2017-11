Experiente em terapia de casais, a terapeuta Laura Berman, autora de vários livros e programas televisivos nos Estados Unidos, elaborou para o site Everyday Health uma lista com sete conselhos simples para manter saudável a sua relação.

Não adie o romance

É muito frequente entre os casais deixar para depois os momentos românticos. Entre o emprego, as tarefas domésticas, os filhos e o cansaço, entre outros, namorar fica muitas vezes em último lugar. Mas estes momentos não devem estar confinados aos dias de aniversário ou a férias. Tente fazer dos dias normais dias especiais. Deixe a cozinha por arrumar ou desligue a televisão e namore. Por que não fazerem amor antes de irem trabalhar?

Não espere que o (a) seu (a) parceiro (a) resolva a vossa relação

Muitas vezes as pessoas deixam-se estar inertes dentro da relação porque acham que é o outro deve resolver o problema. Pensam ‘porque tenho eu de fazer todo o esforço’? Embora seja verdade que uma relação é uma espécie de estrada com duas faixas, é prejudicial ficar parado. Se quer mais romance, seja mais romântico! Se quer mais sexo, então tenha mais vezes a iniciativa de fazer amor! De certeza que o seu parceiro (a) vai ficar lisonjeado (a) por demonstrar desejo.

Seja explícito sobre aquilo que quer

Tem de ser frontal com a sua cara-metade. Principalmente as mulheres acham que os homens lêem mentes e adivinham o que querem ou desejam. Infelizmente, muitas vezes acabam desiludidas e zangadas. A verdade é que as relações requerem uma comunicação honesta, clara e aberta. Portanto, da próxima vez que o seu parceiro não fizer o que gostaria, em vez de pensar que é porque não se importa consigo, transmita-lhe os seus desejos.

Pense a curto-prazo

Quando as pessoas querem melhorar as suas relações tendem a pensar a longo prazo, mas devem pensar no presente próximo. ‘O que posso fazer hoje para melhorar a nossa relação? O que posso fazer hoje para mostrar ao meu parceiro o quanto gosto dele?’

Partilhe as suas fantasias

Se querem apimentar a relação no quarto, escrevam as fantasias que gostariam de concretizar e coloquem-nas numa ‘caixa de fantasias’. Sempre que a vossa vida sexual começar a ficar aborrecida ou cair na rotina, tirem um dos papéis e cumpram uma das fantasias.

Elogie diariamente

Os casais têm tendência a mais facilmente notar os aspectos negativos um do outro do que a elogiar. Imponha a si mesmo a meta diária de três elogios ou observações positivas sobre o seu parceiro. Coisas simples como elogiar um cozinhado ou um novo corte de cabelo trazem energia positiva à relação, fazendo com que se torne recíproca.

Saia da sua zona de conforto

Está estagnado na rotina dentro e fora do quarto? Fuja da rotina de jantar-televisão-sexo e faça uma noite romântica diferente. Além disso, partilhem actividades de lazer juntos.