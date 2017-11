Morreu esta quarta-feira o “chef” italiano Antonio Carluccio, aos 80 anos.

Carluccio era um dos mais reputados “chefs” italianos e tinha uma cadeia de restaurantes, “Carluccio’s”, com 96 restaurantes no Reino Unido.

Além disso, Carluccio participava em programas gastronómicos na BBC e escreveu ainda 22 livros.

Ainda não é conhecida a causa da morte do “chef”.

It is with great sadness that we announce that Commendatore Antonio Carluccio OBE sadly passed away this morning. https://t.co/LWJtijvtf6 pic.twitter.com/WJsqSks7ud