A Brisa Concessão Rodoviária revelou esta quarta-feira que o tráfego de automóveis subiu, nos primeiros nove meses do ano, 6,5% para 20.229, face aos 18.917 registados no ano anterior.

A A9 (Circular Regional Exterior de Lisboa – CREL) liderou o crescimento do tráfego, subindo 11% para 19.928 veículos, no período de referência, revelou a empresa em comunicado enviado à CMVM.

No entanto, foi na A5 (Costa do Estoril) onde se verificou o maior tráfego médio diário, com 68.370 veículos, o que reflete um aumento de 5,8%.

De acordo com o documento, até setembro de 2017, a estrutura do tráfego foi, maioritariamente composta por automóveis ligeiros (94,7%).

A mesma categoria registou um aumento de 6,8%, nos primeiros nove meses do ano, enquanto o tráfego de pesados registou uma subida de 9,6%.