A NOS apresentou um lucro de 105,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um crescimento de 34,5% face a igual período do ano passado.

Neste período as receitas cresceram 3,4%, face ao período homólogo, atingindo 1.162,5 milhões de euros, "fruto do crescimento verificado, neste período, em todas as suas áreas de negócio", revela a operadora em comunicado.

Em resultado, o EBITDA aumentou 4,6% para 451,6 milhões de euros, com a margem EBITDA a progredir 0,4 pp para 38,8%.

Para Miguel Almeida, CEO da NOS, “a NOS continua o percurso de reforço da sua posição competitiva, apresentando pelo 10º trimestre consecutivo crescimentos da sua base de clientes, das receitas e do resultado operacional", acrescentando ainda que "adicionalmente, reforçámos o investimento nas nossas redes de nova geração, mantendo assim o nosso compromisso com as empresas portuguesas, que terão melhores condições para responder ao desafio da transformação digital, e com as famílias que continuarão a encontrar na NOS as melhores ofertas e um serviço de excelência.”

Serviços sobem

O número de serviços aumentou 4,7% para 9,366 milhões, com adições líquidas de 424,2 mil face ao final dos primeiros nove meses de 2016. Também o número de subscritores móveis atingiu 4,644 milhões, com adições líquidas de 248 mil novos clientes face ao período homólogo.

A operadora revela ainda que os clientes de televisão por subscrição aumentam 1,9% para 1,616 milhões, com adições líquidas de 29,6 mil clientes face ao período homólogo. Quanto aos serviços de banda larga fixa e telefone fixo continuou a registar-se uma evolução positiva, com crescimentos de 6,8% e 3,6% para 1,321 milhões e 1,753 milhões respetivamente.

O número de serviços empresariais aumentou 78,2 mil face ao final de setembro de 2016, atingindo 1,460 milhões de serviços.

A NOS refere ainda que reforçou a cobertura da sua rede fixa de nova geração, aumentando o número de casas passadas em cerca de 324,5 mil face ao período homólogo de 2016. O número de lares com cobertura atinge agora 4,066 milhões face aos 3,741 milhões no mesmo período de 2016.

Já nos negócios de cinema e audiovisuais o número de bilhetes vendidos situou-se em 7,252 milhões, um acréscimo de 7% face a 2016.