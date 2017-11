Portugal está fora do circuito de 2018 do Red Bull Air Race. No último ano, a competição chegou a ter etapas disputadas no Porto e em Vila Nova de Gaia.

À agência Lusa, a organização da competição disse que “não será realizada em 2018 uma etapa da Red Bull Air Race em Portugal”.

A prova passou por Vila Nova Gaia e pelo Porto no ano passado, como também aconteceu há oito anos.

Este ano, a competição vai passar pela Europa a 26 e 27 de maio, mas a localização exata ainda não foi anunciada.