O gato, chamado Paddles, da primeira-ministra da Nova Zelândia morreu depois de ter sido atropelado.

Paddles foi apresentado como ‘primeiro-gato’ e até tinha uma página no Twitter, que foi criada depois de a primeira-ministra ter sido eleita, a 19 de outubro.

O gato, que tinha sido adotado numa associação de prevenção da crueldade contra animais, foi atropelado, na terça-feira, mas acabou por não sobreviver.

Hi, I'm Paddles and I am the First Cat of New Zealand. I have opposable thumbs, I'm purrty special. pic.twitter.com/MPkxdhWCRu