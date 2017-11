A PSP resgatou 29 cães que se encontravam trancados dentro de um apartamento em Campolide, Lisboa, e que se encontrava num estado degradante, de acordo com o comunicado das autoridades.

A ‘operação’ decorreu no âmbito do combate ao crime de maus tratos a animais, e a PSP realizou buscas à residência em questão. "Entre outras coisas, verificou-se a presença de 29 canídeos, de várias raças, portes e idades, fechados num espaço exíguo, no interior de um pequeno apartamento de onde nem sequer saíam e onde comiam e faziam as respetivas necessidades", refere em comunicado o Comando de Lisboa da PSP.

"Aquelas condições degradantes além de prejudiciais para os animais, punham em causa a saúde dos restantes moradores do prédio dado o acumular de dejetos dos animais", acrescenta ainda a Polícia.

Os animais foram todos encaminhados para o canil de Lisboa.