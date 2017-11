Sean Combs, que já utilizou como nomes artísticos Puff Daddy, Puffy, P Diddy e Diddy, voltou a mudar de nome.

Desta vez, o artista norte-americano passa a chamar-se “Brother Love”, ou simplesmente “Love”.

O rapper anunciou no Twitter que iria mudar o nome. “Decidi que, sei que é arriscado e sei que é estranho para algumas pessoas, mas mudarei o meu nome novamente”, disse.

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDat pic.twitter.com/gArAXusygG