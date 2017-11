De acordo com o estudo Anual de Voos, que analisou mais de 100 milhões de preços de voos da plataforma em questão (momondo), atendendo ao caso específico dos portugueses, o ideal é reservar uma viagem com 60 dias de antecedência, e assim poupar algum dinheiro.

Mas há mais truques a ter em conta. Segundo o mesmo estudo, as terças-feiras são o dia mais barato para voar, poupando assim cerca de 10%, e os sábados os mais caros.

As viagens realizadas ao final do dia/noite, entre as 18h00 e a meia-noite, também são, por norma, mais económicas, poupando assim 8%. Os voos mais dispendiosos são, geralmente, os que são feitos antes das 15h00.

No entanto, a melhor altura para reservar um voo também pode variar consoante o destino que se escolher. Por exemplo, se for viajar para a Europa, é às sextas-feiras que as viagens ficam mais caras.

Já a fazer voos de longa duração, o melhor mesmo é voar de manhã, pois os preços são mais baratos, em média 7%.