A companhia aérea Iberia vai reforçar a sua oferta de voos entre Porto e Madrid já no próximo ano. A ideia é disponibilizar mais de 332 mil lugares, o que representa um aumento de 28% face a 2017.

A partir de 25 de março, a companhia aérea operará 50 voos por semana nesta rota com aviões A319, que acomodam até 141 passageiros.

Entre janeiro e setembro deste ano, os 48 voos semanais da companhia espanhola entre o Porto e Madrid e entre o Porto e Menorca tiveram um aumento de 10% no número de passageiros. Ao todo, a Iberia opera 102 voos semanais entre aeroportos portugueses e espanhóis, com partidas do Porto, de Lisboa, de Faro e do Funchal, o que corresponde, este ano, a uma oferta de mais de 800 mil lugares.