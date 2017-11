A Associação Mutualista Montepio vai avançar com uma oferta de compra das ações detidas pelos acionistas da Caixa Económica que não venderam durante a OPA, oferecendo um euro por cada título até ao dia 16, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a oferta “manter-se-á em vigor até ao próximo dia 16 de novembro de 2017, estando a liquidação prevista para o dia 17 de novembro de 2017”.

A Associação Mutualista adianta que “exercerá o seu direito potestativo de aquisição das ações dos acionistas da Caixa Económica Montepio Geral que não aceitem voluntariamente” esta oferta, passando a deter a totalidade das ações representativas do capital social da Caixa Económica Montepio Geral.

Recorde-se que em setembro, a Associação Mutualista concluiu com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o Montepio Geral. A entidade liderada por Tomás Coreia conseguiu comprar 98,28% do fundo do banco, o suficiente para retirar o Montepio de bolsa e abrir a porta aos acionistas da economia social. Nesta oferta, a Associação Mutualista pagou um euro por cada título não detido. Com esta compra, e a participação direta que já detinha, a Associação ficou com 99,7% do capital do banco.