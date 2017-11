O canoísta ucraniano Igor Trunov foi suspenso por quatro anos, após ter acusado positivo num controlo antidoping numa prova da Taça do Mundo, em Montemor-o-Velho.

O atleta foi declasssificado e terá de devolver as medalhas que conquistou nesta competição, incluindo a de ouro, conquistada na prova de K4 500 metros e que agora deverá ser entregue à equipa portuguesa.

O quarteto português, composto por Emanuel Silva, David Varela, João Ribeiro e David Fernandes, tinha sido o segundo classificado na final, subindo agora ao primeiro lugar do pódio após a desclassificação de Trunov.

O ucraniano terá também de devolver outra medalha de ouro ganha na K2 500 metros, uma de prata em K1 200 metros e uma de bronze em em K2 500 metros, conquistada na segunda prova da Taça do Mundo, em Szeged (Hungria).

Trunov foi castigado com a pena máxima, decisão justificada pelo presidente do organismo regulador da modalidade a nível mundial, o espanhol José Perurena, que alerta para a importância de medidas “enérgicas” no combate ao doping.