Para Luis Manuel, administrador da EDP Innovation, é fácil justificar a presença de uma empresa como a EDP na Web Summit. “Três dias aqui equivalem a seis meses de trabalho”, responde sem hesitar, fazendo referência a uma das potencialidades reconhecidas por todos na maior cimeira de empreendedorismo e tecnologia do mundo: o networking. E é com networking que a EDP reconhece e investe em empresas ligadas ao setor de energia, tanto na ótica do consumidor como a de distribuidor – já lá vamos.

Só no ano passado, os responsáveis pela seleção dos projetos conheceram ali 170 empresas com potencial. Dessas 170 empresas acabaram por redundar apoios a vários projetos – num processo altamente seletivo. Dois desses projetos estão agora em fase de concretização. “E também acabámos por investir numa empresa que conhecemos aqui o ano passado”, recorda o administrador.

Ontem, no primeiro dia de trabalhos, chamemos-lhe assim – já que segunda-feira foi apenas o dia de abertura do evento – a fasquia já estava alta. “A nossa expectativa este ano é que consigamos conhecer mais, com mais qualidade, e que possam resultar em várias formas de colaboração, com investimento ou não”, resume. Mas quais são as startups com potencial interesse? “Costumamos dividir as nossas prioridades em cinco grandes áreas”, diz Luis Manuel. “Há umas que são mais óbvias: tudo o que tem a ver com o relacionamento com o cliente, o que inclui desde painéis fotovoltaicos em casa das pessoas, sistemas de gestão de consumos domésticos, mobilidade elétrica e conceitos novos, como baterias, por exemplo”. Depois desta área virada para o cliente, a EDP Innovation procura empresas numa área a que chama de “smarter grids, de redes mais inteligentes”. Neste caso, procuram ideias “dirigidas ao ativo da rede de distribuição e que envolve tudo o que tenha a ver com a contagem inteligente, novos processos, capacidade de prever os consumos e a injeção de energia na rede, um aspeto cada vez mais importante com a penetração das renováveis”. A terceira área, muito em voga, é chamada de “cleaner energy”, que assenta, no fundo, nas energias renováveis. As últimas duas são transversais – uma é o storage, ou armazenamento de energia – “uma área muito importante com a penetração das renováveis” – e o quinto segmento de interesse é o “da digitalização, em que olhamos para a Inteligência Artificial e para machine learning”.

Quem tiver apenas uma ideia, também pode candidatar-se a investimento, embora Luis Manuel admita que é mais complicado. “Temos outros mecanismos para apoiar ideias, as pessoas podem concorrer, por exemplo, ao OPEN Inovation, para conceitos um bocadinho mais early stage, e aí, mesmo que não ganhem, vão aproximar-se”, sugere.

Com estas cinco áreas de interesse em mente, a EDP procura investir e colaborar com empresas com ideias fora da caixa no mercado da energia. E os frutos já estão aí. No final de 2016, 30 empresas tinham passado pelos programas EDP ou tinham recebido investimento. Nestas empresas trabalhavam, há um ano, mais de 300 pessoas. E as empresas tinham sido responsáveis por mais de 40 milhões de euros de vendas. “Achamos que este ano os números vão subir imenso, com uma variação de quase 50% em todos os indicadores”, resume Luís Manuel.

Fundos e programas

Para este responsável, “é sempre difícil identificar o número de startups em que já apostámos”, uma vez que por baixo do chapéu da inovação a empresa tem várias iniciativas. “Conseguimos colocar um número nas startups que estão ou dentro de um programa EDP Starter, temos três programas hoje em dia, um em Portugal, outro em Espanha e também no Brasil; ou as que foram investidas pela EDP Ventures, que é o nosso fundo corporate VC”, explica.

Além dos vários programas de aceleração e incubação, a EDP ganhou recentemente um dos fundos do IFD. “E lançámos um novo fundo, a EDP Ventures 2, digamos assim, que tem 25 milhões de euros para investir em startups e em projetos em Portugal”, aponta. Isto a juntar-se ao mais velhinho EDP Ventures Standard, ativo desde 2008, e que tem feito investimentos primariamente em Portugal.

A meta, diz o responsável, é ter um “ecossistema completo que seja capaz de apoiar ideias, de passar das ideias aos protótipos, que tenha a capacidade de fazer projetos piloto de grande ou de pequena dimensão e que tenha a capacidade de investir nas empresas”. Até porque, até 2020, a empresa comprometeu-se a investir 200 milhões de euros em inovação. “Se algo que tem qualidade chega até nós, procuramos ter instrumentos para apoiar”. Um carrossel que já conta com muitos nomes – ao lado, damos a conhecer quatro empresas em que a EDP investiu.